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Тайвань назвал провокацией учения Китая вокруг острова

Ранее Китай объявил о начале учений «Совместный меч-2024В» вблизи Тайваня, для этого страна организовала сухопутные и ракетные войска, флот и авиацию.
Елизавета Кондрикова 2024-10-14 05:30:40
© Фото: Johannes Neudecker dpa Globallookpress

Тайвань с осуждением отреагировал на заявление Китая о начале учений «Совместный меч-2024В» вокруг острова, назвав действия Пекина провокацией. Соответствующее заявление в понедельник выпустило тайваньское оборонное ведомство.

«Вооруженные силы Тайваня решительно осуждают нерациональные и провокационные действия НОАК», - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

В свою очередь Тайвань готовится развернуть соответствующие силы для реагирования, уточнили военные представители острова.

Напомним, для проведения учений китайская сторона организовала сухопутные и ракетные войска, флот и авиацию. Мероприятие направлено на отработку действий по блокаде ключевых портов и территорий. О начале учений Пекин сообщил сегодня 14 октября.

#Китай #учения #ноак #Тайвань #минобороны тайваня
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