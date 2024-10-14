Тайвань назвал провокацией учения Китая вокруг острова

Тайвань с осуждением отреагировал на заявление Китая о начале учений «Совместный меч-2024В» вокруг острова, назвав действия Пекина провокацией. Соответствующее заявление в понедельник выпустило тайваньское оборонное ведомство.

«Вооруженные силы Тайваня решительно осуждают нерациональные и провокационные действия НОАК», - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

В свою очередь Тайвань готовится развернуть соответствующие силы для реагирования, уточнили военные представители острова.

Напомним, для проведения учений китайская сторона организовала сухопутные и ракетные войска, флот и авиацию. Мероприятие направлено на отработку действий по блокаде ключевых портов и территорий. О начале учений Пекин сообщил сегодня 14 октября.