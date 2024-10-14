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Китай заявил о начале учений «Совместный меч-2024В» вокруг Тайваня

Учения НОАК нацелены на отработку действий по блокировке ключевых портов Тайваня и территорий.
Ян Брацкий 2024-10-14 03:36:16
© Фото: Gao Guojing XinHua Globallookpress

Китай заявил о начале учений «Совместный меч-2024В» вокруг Тайваня. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии КНР Ли Си.

«Восточная зона боевого командования НОАК организовала сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для проведения учений "Совместный меч-2024B" в Тайваньском проливе, северной, южной и восточной частях острова Тайвань», - цитирует ТАСС заявление Ли Си.

Как говорится в сообщении, учения нацелены на отработку действий по блокаде ключевых портов и территорий.

Минувшим летом Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Тайвань никогда не станет отдельным государством.

По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, «независимость» Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы.

#Китай #учения #сша #ноак #Тайвань #ван и #Тайваньский пролив
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