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Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

Рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращенным.
Ян Брацкий 2024-10-01 07:51:20
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце октября. Она начнется с 28 октября и продлится до 2 ноября включительно из-за переноса выходного с субботы на 30 апреля.

Субботний рабочий день 2 ноября будет сокращенным, говорится на сайте Госдумы РФ. После рабочей шестидневки россияне отдохнут два дня из-за празднования Дня народного единства.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил об отсутствии необходимости вводить в стране шестидневную рабочую неделю.

По словам чиновника, нынешний уровень безработицы рекордно низкий, а трудовое законодательство достаточно гибкое и позволяет работнику формировать удобный график. Любой труд сверх оговоренной нормы должен дополнительно оплачиваться, подчеркнул министр.

#в стране и мире #Госдума РФ #офис #рабочая неделя #Минтруд РФ #Календарь
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