Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце октября. Она начнется с 28 октября и продлится до 2 ноября включительно из-за переноса выходного с субботы на 30 апреля.

Субботний рабочий день 2 ноября будет сокращенным, говорится на сайте Госдумы РФ. После рабочей шестидневки россияне отдохнут два дня из-за празднования Дня народного единства.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил об отсутствии необходимости вводить в стране шестидневную рабочую неделю.

По словам чиновника, нынешний уровень безработицы рекордно низкий, а трудовое законодательство достаточно гибкое и позволяет работнику формировать удобный график. Любой труд сверх оговоренной нормы должен дополнительно оплачиваться, подчеркнул министр.