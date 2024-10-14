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Бойцы группировки «Север» показали остатки техники ВСУ в приграничье

Во время зачисток позиций ВСУ, наши бойцы находят большое количество западного вооружения и боеприпасов, которые отступающие в спешке боевики бросают прямо в окопах.
2024-10-14 05:45:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих бригады морской пехоты группировки войск «Север» по занятию позиций ВСУ, уничтожению боевой техники и живой силы противника в приграничном районе Курской области.

После того, как противника удается выбить с занимаемых им позиций, морские пехотинцы зачищают окопы. В спешке боевики бросают западное оружие и боеприпасы.

«Противник у нас бывает разный. Есть тероборонщики, их пускают на "мясо", чтобы выявить наши огневые позиции. После них приходят обученные люди и наемники. Поляки, грузины, кого только нет. С ними мы ведем бои, но и они тоже заканчиваются», - рассказал командир роты с позывным «Якуб».

Перед каждой атакой бойцы морской пехоты наносят удары по украинским позициям с помощью FPV-дронов. В перерывах между атаками морпехи сбрасывают на противника гранаты с квадрокоптеров.

Перед каждым боем наши штурмовики тщательно изучают данные разведки о количестве боевиков, их вооружению и технике. Благодаря этому удалось в кратчайшие сроки обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из опорных пунктов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #приграничье #FPV-дрон
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