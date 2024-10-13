Расчеты FPV-дронов показали уничтожение живой силы ВСУ под Курском

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов FPV-дронов группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области.

В этот раз расчеты беспилотников осуществили разведку территории и выявили пункт временной дислокации противника. Затем они подготовили ударные FPV-дроны к работе, а после точными попаданиями поразили места дислокации живой силы украинских боевиков. После поражения целей бойцы оперативно свернулись и поменяли место дислокации, чтобы не быть обнаруженными уже вражескими беспилотниками.

Заряды FPV-дронов зависят от указанной цели. Для сдерживания или уничтожения живой силы противника бойцы используют самодельные взрывные устройства, а для техники - снаряды от РПГ либо более тяжелые противотанковые снаряды.

Ранее бойцы группировки «Север» обнаружили два замаскированных танка ВСУ с помощью БПЛА. Они уничтожили их барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.