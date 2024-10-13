«Иноходец» одним ударом разнес две бронемашины ВСУ в курском приграничье

Российский беспилотный ударный комплекс «Иноходец» уничтожил две боевые бронированные машины ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры объективного контроля опубликовало Министерство обороны РФ.
Стоянку бронетехники противника обнаружили в лесопосадке военнослужащие группировки «Север». После получения точных координат цели было принято решение о точечном огневом воздействии.
Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания, взрывы двух боевых бронированных машин ВСУ и детонацию боеприпасов. Цели были полностью уничтожены.
Ранее российские войска уничтожили с помощью дрона «Иноходец» самоходную артиллерийскую установку CAESAR в Сумской области. ВС РФ зафиксировала прямое попадание по САУ французского производства.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов
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