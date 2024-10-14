Москвичей предупредили о падении деревьев из-за осадков

Городское хозяйство Москвы сообщило о случаях падения деревьев из-за непогоды в столице.

«Из-за непогоды в городе фиксируются случаи падения деревьев», - следует из сообщения в Telegram-канале.

Ведомство отметило, что городские службы оперативно распиливают их и вывозят.

Столичный комплекс городского хозяйства также попросил москвичей быть предельно внимательными в этот период. В частности, советуют не укрываться под деревьями и не парковаться возле них.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о первом выпавшем снеге на улицах Москвы. По его словам, осадки будут продолжаться до ночи.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил причины такой погоды. Он заявил, что осадки связаны с холодным фронтом, который прошел в Москве в 8-9 утра.