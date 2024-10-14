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Вильфанд рассказал, когда тепло вернется на улицы столицы

Осадки связаны с холодным фронтом, который проходил в 8-9 утра в столице, отметил метеоролог.
Карина Тазетдинова 2024-10-14 18:11:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сегодняшний день необычным из-за аномальной температуры. Дело в том, что максимальная температура была в 6 утра, а после она пошла на понижение.

«Сегодня день необычный в центре Европейской России и в Москве в частности. Необычность заключается в том, что температурный ход аномальный», - рассказал специалист в разговоре со «Звездой».

Осадки связаны с понижением градусов тепла. Дело в том, что в столице прошел холодный фронт в 8-9 утра. Вильфанд считает, что из-за большого количества снега покров может сформироваться уже сегодня ночью.

Снег и дождь продлятся допоздна, далее пойдут на спад. Завтра днем температура повысится до 5-7 градусов тепла. После полудня дождь уже будет небольшим, в ночь на среду - еще меньше.

По словам метеоролога, 16-го числа прогнозируется резкое повышение давления. Самое минимальное будет сегодня - 745 миллиметров, но к пятнице оно вырастет на 17-18 миллиметров.

В субботу и воскресенье облака рассеются и москвичи смогут насладиться солнцем и теплой погодой.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о первом выпавшем снеге в Москве. Он также отметил, что осадки пройдут оставшуюся часть дня и ночь. 

#Москва #Погода #дождь #осадки #снег #Роман Вильфанд #наш эксклюзив
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