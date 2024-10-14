Первый снег выпал на улицы Москвы

Первый снег выпал сегодня на улицы Москвы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Таким образом, 14 октября войдет в климатические летописи как день с первым снегом холодного периода 2024 года», - написал метеоролог у себя в Telegram-канале.

Леус отмечает, что сегодня редкий случай, когда сработала народная примета «На Покров до обеда осень, а после - зима». Эксперт подчеркнул, что не только народные мудрости, но и научные данные сообщали о том, что этот день подходит к средней дате выпадения первого снега в столице.

При этом москвичи поиграть в снежки не успеют - погодное ненастье продлится недолго. Осадки пройдут оставшуюся часть дня и ночь. Термометр покажет от 0 до +2 градусов. В области температура будет от +1 до +3. В такой ситуации местами возможна гололедица.

Во вторник останется облачная, дождливая погода, в воздухе ожидается 5-7 градусов тепла. В среду дожди уже станут локальными и непродолжительными.

Эксперт отмечает, что с четверга облачная погода пойдет на спад, осадков не ожидается. Из-за низкой температуры в области возможны заморозки, в пятницу они могут быть и в Москве.



Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в Москве осадки в виде дождя вперемешку с зарядами мокрого снега. Он также сообщил о том, что в столице ожидается ветер с порывами до 18 м/с и ухудшение видимости.