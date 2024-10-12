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В Киеве военкомы провели массовую облаву после концерта «Океана Эльзы»

В результате некоторых слушателей группы задержали и затолкали в полицейские автомобили.
Елизавета Кондрикова 2024-10-12 09:16:49
© Фото: Anton Belitsky, Russian Look, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские военкомы вечером 11 октября провели рейд после концерта музыкальной группы «Океан Эльзы» в центре Киева, сообщает телеканал ТСН. Мужчин силой заталкивали в машины и увозили в неизвестном направлении.

Уточняется, что около 50 сотрудников украинского территориального центра комплектования (ТЦК) после концерта проверяли документы слушателей группы. Это происходило под крики очевидцев «Позор!» в адрес полиции.

По сообщениям издания «СТРАНА.ua», в то же время проводились рейды в ночных заведениях Харькова, Хмельницкого и Днепра.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Евтушок рассказал, как военкоматы Украины, стремясь увеличить показатели призыва, забирают людей «прямо с улицы», из-за чего в ВСУ поступают немотивированные и неопытные новобранцы.

#Украина #Киев #ВСУ #Рейд #военнообязанные #тцк
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