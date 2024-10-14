Боррель предложил усилить санкции для подрыва экспорта нефти из РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложил главам МИД усилить санкции, чтобы подорвать экспорт российской нефти.



Помимо этого, он сообщил, что ЕС продлит миссию по подготовке украинских военных еще на два года.



Ранее глава евродипломатии анонсировал начало тренировок украинских военных на территории Европейского союза. В рамках миссии они планировали обучить 15 тысяч боевиков. Еще 3000 из них должны были пройти подготовку для командиров и курсы для саперов.



О санкциях ЕС в сторону России высказывался немецкий эксперт Александр Либман. Он заявил, что западные ограничения не смогли разрушить российскую экономику, как на это рассчитывали лидеры НАТО.