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Боррель: лишь 150 тысяч военных в ЕС находятся в высокой готовности

По его словам, сейчас в высокой степени готовности находится только 10% военных стран НАТО, то есть 150 тысяч от 1,5 миллиона. Он считает, что количество надо удвоить.
Ирина Егорова 2024-07-11 23:44:28
© Фото: Kay Nietfelddpa, Global Look Press

В Евросоюзе сейчас находится 150 тысяч военных в высокой степени готовности, но эту цифру надо удвоить, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, выступая на форуме в США. Так он прокомментировал новые оборонные планы НАТО.

«Сегодня наши армии из 27 государств имеют 1,5 миллиона военных, но только 10% из них находятся в оперативной готовности, то есть около 150 тысяч. Чтобы мобилизовать 300 тысяч, нам необходимо удвоить возможности», - сказал он.

Боррель подчеркнул, что эта задача будет «серьезным вызовом для промышленности», так как военнослужащих надо «обучить и вооружить», передает РИА Новости. 

Ранее на полях саммита НАТО в Вашингтоне Греция, Болгария и Румыния подписали соглашение о создании военного коридора на восточном фланге альянса. Соглашение обеспечит беспрепятственное прохождение пограничных постов в рамках выполнения своей миссии, что значительно сократит время и бюрократию. 

#НАТО #ЕС #военные #Жозеп Боррель #число #оперативная подготовка
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