Боррель: лишь 150 тысяч военных в ЕС находятся в высокой готовности

В Евросоюзе сейчас находится 150 тысяч военных в высокой степени готовности, но эту цифру надо удвоить, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, выступая на форуме в США. Так он прокомментировал новые оборонные планы НАТО.

«Сегодня наши армии из 27 государств имеют 1,5 миллиона военных, но только 10% из них находятся в оперативной готовности, то есть около 150 тысяч. Чтобы мобилизовать 300 тысяч, нам необходимо удвоить возможности», - сказал он.

Боррель подчеркнул, что эта задача будет «серьезным вызовом для промышленности», так как военнослужащих надо «обучить и вооружить», передает РИА Новости.

Ранее на полях саммита НАТО в Вашингтоне Греция, Болгария и Румыния подписали соглашение о создании военного коридора на восточном фланге альянса. Соглашение обеспечит беспрепятственное прохождение пограничных постов в рамках выполнения своей миссии, что значительно сократит время и бюрократию.