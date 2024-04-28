Песков: изъятие активов РФ будет «солидным гвоздем в гроб» экономики Запада

Решение конфисковать российские активы, в случае его одобрения, станет «солидным гвоздем» в гроб экономической системы Запада. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщил спикер Кремля, в России также имеются западные деньги различных структур. При этом он не конкретизировал, кого именно.

«Если будет создан такой опасный прецедент, это будет солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что иностранные инвесторы подумают десять раз, прежде чем вкладывать свои деньги в авуары тех стран, которые, возможно, изымут российские активы.

«Надежность исчезает за одну ночь, за одно глупое, непродуманное решение», - отметил Песков.

Ранее сообщалось, что в Европе настороженно отнеслись к принятому палатой представителей США законопроектом о выделении помощи Украине, в том числе путем конфискации замороженных за рубежом российских активов.