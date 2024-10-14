Боррель: ЕС ждет объяснений после атаки Израиля на силы ООН в Ливане

Евросоюз осудил нападение Израиля на силы ООН в Ливане и потребовал объяснений по этому поводу. Соответствующее заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени всей организации.

«Мы срочно ждем объяснений от израильских властей и тщательного расследования нападений на Временные силы ООН в Ливане, которые играют фундаментальную роль в обеспечении стабильности на юге страны», - говорится в сообщении Борреля.

Речь идет об обстрелах израильской стороной главного штаба и опорных пунктов Временных сил ООН в Ливане, в результате которых были ранены два миротворца. Боррель добавил, что среди миротворческих сил ООН на юге Ливана в том числе есть представители стран Евросоюза.

Напомним, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН немедленно вывести миротворцев из зоны боевых действий в южном Ливане.

По мнению востоковеда Бориса Долгова, подобное требование означает намерение ЦАХАЛ провести военную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана. Даже если генсек ООН Гутерриш откажется выполнять требования Нетаньяху, миротворцы не будут принимать участия в конфликте, однако станут помехой для ЦАХАЛ, пояснил эксперт.