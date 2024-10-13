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Нетаньяху призвал ООН немедленно вывести миротворцев из южного Ливана

По словам израильского премьера, это необходимо для их же безопасности.
Глеб Владовский 2024-10-13 14:08:53
© Фото: Michael Kappeler/dpa/Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к генсеку ООН Антониу Гуттеришу с призывом немедленно вывести миротворцев из зоны боевых действий в южном Ливане. Политик сделал соответствующее заявление в видеообращении.

«Настало время вывести ВСООНЛ (миротворцы временных сил ООН в Ливане - Прим.Ред.) из опорных пунктов "Хезболлах" и районов боевых действий... уведите силы ВСООНЛ от опасности. Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно», - заявил он.

Израильские военные регулярно наносят удары по территории Ливана с целью уничтожения сил движения «Хезболлах». Так, 13 октября, не менее 11 человек погибли в результате авиаударов ЦАХАЛ по населенному пункту Эль-Муайсара в регионе Фтух-Кесруан и поселку Дейр-Билла в регионе Батрун.

#ООН #Израиль #Биньямин Нетаньяху #ливан #миротворческие силы
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