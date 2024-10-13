Востоковед Долгов: после вывода миротворцев на юге Ливана начнутся бои

Требования премьера Израиля Биньямина Нетаньяху вывести миротворцев ООН из Южного Ливана означает, что ЦАХАЛ намерен провести там военную операцию против «Хезболлы». Речь идет как в возможности нанесения ракетных ударов, так и наземной операции. Об этом «Звезде» заявил сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

«Действительно, это требование Нетаньяху означает, что Израиль собирается распространить свои военные действия на территорию Южного Ливана - либо наносить ракетные удары, либо проводить наземную операцию против "Хезболлы"», - заявил Долгов.

Миротворческий контингент ООН в Южном Ливане выполняет роль «разделителя», предотвращая возможность столкновения армии Израиля и сил «Хезболлы». Даже если Гутерриш откажется выполнять требования Нетаньяху, миротворцы не будут принимать участия в конфликте, однако станут помехой для ЦАХАЛ.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился в генеральному секретарю ООН с призывом вывести миротворцев из зоны боевых действий в южном Ливане. По словам политика, сделать это нужно немедленно.

Временные силы ООН расположены в Ливане с 1978 года. Их задача изначально заключалась в наблюдением за выводом израильских войск из юга Ливана после операции «Литани», в ходе которой ЦАХАЛ занял территорию. Затем они работали над обеспечением безопасности в регионе. В настоящее время контингент насчитывает около 15 тысяч человек.