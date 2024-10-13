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Востоковед Долгов: после вывода миротворцев на юге Ливана начнутся бои

По словам эксперта, миротворческий континент ООН не будет вмешиваться в конфликт, но станет помехой для израильской армии.
Алексей Курильченко 2024-10-13 15:46:06
© Фото: Ali Hashisho XinHua Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Требования премьера Израиля Биньямина Нетаньяху вывести миротворцев ООН из Южного Ливана означает, что ЦАХАЛ намерен провести там военную операцию против «Хезболлы». Речь идет как в возможности нанесения ракетных ударов, так и наземной операции. Об этом «Звезде» заявил сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

«Действительно, это требование Нетаньяху означает, что Израиль собирается распространить свои военные действия на территорию Южного Ливана - либо наносить ракетные удары, либо проводить наземную операцию против "Хезболлы"», - заявил Долгов.

Миротворческий контингент ООН в Южном Ливане выполняет роль «разделителя», предотвращая возможность столкновения армии Израиля и сил «Хезболлы». Даже если Гутерриш откажется выполнять требования Нетаньяху, миротворцы не будут принимать участия в конфликте, однако станут помехой для ЦАХАЛ.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился в генеральному секретарю ООН  с призывом вывести миротворцев из зоны боевых действий в южном Ливане. По словам политика, сделать это нужно немедленно.

Временные силы ООН расположены в Ливане с 1978 года. Их задача изначально заключалась в наблюдением за выводом израильских войск из юга Ливана после операции «Литани», в ходе которой ЦАХАЛ занял территорию. Затем они работали над обеспечением безопасности в регионе. В настоящее время контингент насчитывает около 15 тысяч человек.

#ООН #Миротворцы #Израиль #ливан #наш эксклюзив
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