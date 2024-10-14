Космос остается единственной сферой, где «невообразимым образом» сохранилось взаимодействие агентств России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в Москве с большим интересом наблюдают за развитием американской космической программы.

«Отслеживаем все новости на этот счет», - сказал Песков.

Российская космическая программа тоже динамично развивается, в этой сфере есть значительные инвестиции, подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы государства прокомментировал удачный запуск ракеты SpaceX Super Heavy с космическим кораблем Starship.

Накануне американская компания смогла впервые в истории подхватить отработавшую первую ступень самой мощной из когда-либо созданных ракет-носителей в мире с помощью устройства Mechazilla.

Это был пятый испытательный полет SpaceX Super Heavy. Корабль Starship около часа пробыл на орбите, а потом приводнился в Индийском океане.

Эта ракета предназначена для доставки людей и грузов в дальний космос, в том числе на Марс. Ранее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что полет Starship на Красную планету без экипажа возможен через два года, а пилотируемый - через четыре.