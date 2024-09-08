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Маск назвал сроки полета Starship на Марс

Пилотируемые миссии на планету ожидаются спустя четыре года, добавил предприниматель.
Ирина Егорова 2024-09-08 03:53:38
© Фото: Yolanda RuizKeystone Press Agency, Global Look Press

Полет сверхтяжелого космического корабля Starship на Марс без экипажа может состояться через два года. Об этом заявил американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск, передает RT.

Если все пройдет успешно, через четыре года, по словам предпринимателя, ожидается пилотируемая миссия на Красную планету,

Напомним, что миллиардер не в первый раз уже высказывается о намерении до конца десятилетия запустить миссию с экипажем на Марс. До этого планируется организовать непилотируемый запуск Starship. «Окна» для полетов к Марсу открываются каждые два года. По его словам, каждые 26 месяцев фиксируется необходимое расположение планет для перелета с орбиты Земли на орбиту Марса.

Starship является самой крупной ракетой в истории космонавтики. Она вместе с ускорителем Super Heavy достигает длины в 120 метров.

#космос #Полет #Марс #илон маск #SpaceX #Starship
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