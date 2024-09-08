Маск назвал сроки полета Starship на Марс

Полет сверхтяжелого космического корабля Starship на Марс без экипажа может состояться через два года. Об этом заявил американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск, передает RT.

Если все пройдет успешно, через четыре года, по словам предпринимателя, ожидается пилотируемая миссия на Красную планету,

Напомним, что миллиардер не в первый раз уже высказывается о намерении до конца десятилетия запустить миссию с экипажем на Марс. До этого планируется организовать непилотируемый запуск Starship. «Окна» для полетов к Марсу открываются каждые два года. По его словам, каждые 26 месяцев фиксируется необходимое расположение планет для перелета с орбиты Земли на орбиту Марса.

Starship является самой крупной ракетой в истории космонавтики. Она вместе с ускорителем Super Heavy достигает длины в 120 метров.