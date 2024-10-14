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Байден заявил о готовности к переговорам с Россией по сокращению ЯО

Американский президент также призвал к полному устранению ядерного арсенала в мире.
Елизавета Кондрикова 2024-10-14 02:35:43
© Фото: Liu Jie XinHua, Global Look Press

США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по поводу сокращения ядерного оружия, заявил американский президент Джо Байден. Он также призвал к полному устранению ядерного арсенала в мире.

«Мы должны продолжать двигаться вперед к тому дню, когда сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия. Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу», - говорится в сообщении главы США, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Байден подтвердил, что ядерные риски подрывают нормы и соглашения, установленные мировым сообществом, пишет «360». Он также подчеркнул, что препятствовать сокращению мировых ядерных арсеналов не выгодно ни указанным странам, ни всему миру в целом.

Соответствующее заявление американского лидера приурочено к присуждению в этом году Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданке».

Напомним, в субботу японский премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что не забудет шок от ядерных ударов США, а также признался, что хочет видеть мир без ядерного оружия.

#сша #ядерное оружие #Джо Байден #переговоры #ядерные арсеналы
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