Байден заявил о готовности к переговорам с Россией по сокращению ЯО

США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по поводу сокращения ядерного оружия, заявил американский президент Джо Байден. Он также призвал к полному устранению ядерного арсенала в мире.

«Мы должны продолжать двигаться вперед к тому дню, когда сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия. Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий, чтобы уменьшить ядерную угрозу», - говорится в сообщении главы США, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Байден подтвердил, что ядерные риски подрывают нормы и соглашения, установленные мировым сообществом, пишет «360». Он также подчеркнул, что препятствовать сокращению мировых ядерных арсеналов не выгодно ни указанным странам, ни всему миру в целом.

Соответствующее заявление американского лидера приурочено к присуждению в этом году Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданке».

Напомним, в субботу японский премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что не забудет шок от ядерных ударов США, а также признался, что хочет видеть мир без ядерного оружия.