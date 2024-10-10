Генсек НАТО анонсировал начало учений ядерных сил альянса

НАТО начнет ежегодные авиационные учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия 14 октября. Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте по прибытии в Лондон на встречу с премьер-министром Британии Киром Стармером.

«С понедельника НАТО начнет маневры Steadfast Noon», - цитирует ТАСС главу Североатлантического альянса.

Учения Steadfast Noon проводятся каждый год с участием десятков самолетов как ядерных, так и неядерных стран военного блока. В ходе тренировки имитируются действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием. При этом не предусматриваются маневры с ядерным оружием на борту

Ранее издание Politico сообщало о крупномасштабных учениях Североатлантического альянса «Дакийская весна 2025» в Румынии. В ходе тренировок, как говорилось в статье, Франция отработает переброску войск НАТО на восточный фланг в случае конфликта с Россией.