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Генсек НАТО анонсировал начало учений ядерных сил альянса

Учения Steadfast Noon проводятся каждый год с участием десятков самолетов ядерных и неядерных стран НАТО.
Игнат Далакян 2024-10-10 15:01:22
© Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency/Globallookpress

НАТО начнет ежегодные авиационные учения Steadfast Noon по отработке применения ядерного оружия 14 октября. Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте по прибытии в Лондон на встречу с премьер-министром Британии Киром Стармером.

«С понедельника НАТО начнет маневры Steadfast Noon», - цитирует ТАСС главу Североатлантического альянса.

Учения Steadfast Noon проводятся каждый год с участием десятков самолетов как ядерных, так и неядерных стран военного блока. В ходе тренировки имитируются действия по нанесению ударов тактическим ядерным оружием. При этом не предусматриваются маневры с ядерным оружием на борту

Ранее издание Politico сообщало о крупномасштабных учениях Североатлантического альянса «Дакийская весна 2025» в Румынии. В ходе тренировок, как говорилось в статье, Франция отработает переброску войск НАТО на восточный фланг в случае конфликта с Россией.

#учения #НАТО #Steadfast Noon #ядерные силы #Марк Рютте
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