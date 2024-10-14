Столтенберг назвал верными попытки НАТО построить отношения с РФ

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стратегия альянса по продолжению выстраивания отношений с Россией после Холодной войны и событий в Крыму в 2014 году была правильной. Блок продолжал встречи с Москвой по линии Совета Россия-НАТО несмотря на разногласия, рассказал Столтенберг в интервью для Spiegel.

«Я до сих пор считаю, что это была правильная стратегия. Было правильно попытаться построить лучшие отношения с Россией после Холодной войны», - сказал экс-генсек.

Тем самым он прокомментировал призыв тогда канцлера Германии Ангелы Меркель к тому, чтобы НАТО «навели мосты с Россией».

При этом Столтенберг признал, что на Западе не хотят вступать в «открытый полномасштабный конфликт», несмотря на наличие войск альянса на границе с нашей страной и увеличение расходов на оборону. По словам Столтенберга, страны Запада вкладываются в ВПК, чтобы Россия принимала их всерьез.

В субботу 12 октября стало известно о намерении НАТО пересмотреть стратегию отношений с Москвой, будет также преобразован Основополагающий акт Россия-НАТО 1997 года. Сейчас происходит обмен мнениями среди участников альянса, некоторые боятся, что слишком агрессивная стратегия может помешать в отношениях с Москвой.

Напомним, в начале октября Столтенберг, который занимал пост генсека НАТО в течение десяти лет с 2014 года, передал полномочия Марку Рютте.