Пентагон заключил контракты в $61 млн на систему активной защиты бронетехники Iron Fist Protection System A-kits от ракет, гранат и бронебойных снарядов для Украины. Об этом сообщает RT cо ссылкой на сайт Пентагона.

Американское оборонное ведомство уточняет, что поставки систем должны быть выполнены до 28 февраля 2026 года. Также было заключено соглашение на системы кибербезопасности для будущих траншей для ВСУ.

Также на сайте Министерства обороны США сообщается о выделении компании Boeing $6,9 млрд на производство малокалиберных бомб, для Японии, Болгарии и Украины.

Поставками оружия украинским войскам ничего не удалось изменить на поле боя, заявлял глава венгерского МИД Петер Сийярто с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, поставки лишь увеличили объем оружия по обе стороны поля боя и унесли больше жизней, приведя к затягиванию вооруженного конфликта.