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Пентагон заказал у Boeing бомбы для Японии, Болгарии и Украины

Производство рассчитано на срок до конца 2035 года.
Владимир Рубанов 2024-10-01 01:53:20
© Фото: defense.gov

Министерство обороны США выделило компании Boeing $6,9 млрд на производство малокалиберных бомб, в том числе для Украины. Информация о контракте размещена на сайте Пентагона.

В документе говорится, что компания Boeing Co получила контракт на производство и поставку бомб малого диаметра. Работы будут выполняться в Сент-Луисе, штат Миссури, и, как ожидается, будут завершены к 31 декабря 2035 года.

Боеприпасы будут поставляться Японии, Болгарии и Украине.

Ранее сообщалось, что Пентагон рекомендовал поставить Украине фосфорные снаряды, однако Белый дом не пока не поддержал эту идею.

#авиация #производство #Украина #Boeing #Пентагон #поставки оружия #Бомбы малого диаметра
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