Израиль выразил готовность воевать в Ливане, Газе и «на других аренах»

Армия обороны Израиля проведет операцию на юге Ливана «Стрелы Севера» параллельно с боевыми действиями в Газе и «на других аренах». Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы.

Израильские войска начали «ограниченные, локальные и целенаправленные рейды» против объектов «Хезболлы» в приграничном районе на юге Ливана.

Военные сообщили, что эти объекты расположены в деревнях недалеко от границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля.

Израильская армия действует в соответствии с планом, разработанным Генеральным штабом и Северным командованием, по которому солдаты прошли подготовку в последние месяцы, говорится в сообщении.

Ранее израильские военные объявили некоторые приграничные территории закрытыми. Вечером в понедельник израильская армия нанесла удар по югу Ливана и району Лайлаки в южном пригороде Бейрута.

Власти Ливана сообщили, что в результате израильских атак погибли по меньшей мере 95 человек и 172 получили ранения. В заявлении говорится, что нападения были совершены на «города и деревни на юге Ливана, в Набатии, Бекаа, Баальбек-Хермеле и Бейруте».