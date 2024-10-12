Вирус Марбург унес жизни 13 человек в Руанде.

В общей сложности в этой восточноафриканской стране уже зафиксировано 58 случаев заболевания. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом из указанного количества инфицированных смогли выздороветь 15 человек. Специалисты уточнили, что смертность составляет уже 22%.

«Коэффициент летальности составляет 22%», - заявили в ВОЗ.

Четвертого октября бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал готовиться к ввозу в страну вируса Марбург.

В то же время руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что Марбург фактически лишает человека кровеносной системы, а вакцины от этого вируса нет.

Вирусолог и академик РАМН Виталий Зверев сообщал «Звезде», что этот вирус есть в России, но в закрытых лабораториях.