МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вирус Марбург унес жизни 13 человек в Руанде

По данным ВОЗ, от вируса Марбург в Руанде в Восточной Африке скончались 13 человек.
Дарина Криц 2024-10-12 03:16:30
© Фото: Lian Yi XinHua Global Look Press

Вирус Марбург унес жизни 13 человек в Руанде.

В общей сложности в этой восточноафриканской стране уже зафиксировано 58 случаев заболевания. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом из указанного количества инфицированных смогли выздороветь 15 человек. Специалисты уточнили, что смертность составляет уже 22%.

«Коэффициент летальности составляет 22%», - заявили в ВОЗ.

Четвертого октября бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал готовиться к ввозу в страну вируса Марбург.

В то же время руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что Марбург фактически лишает человека кровеносной системы, а вакцины от этого вируса нет.

Вирусолог и академик РАМН Виталий Зверев сообщал «Звезде», что этот вирус есть в России, но в закрытых лабораториях.

#в стране и мире #ВОЗ #Руанда #погибли люди #вирус марбург
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 