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Иммунолог: вирус Марбург фактически лишает человека кровеносной системы

Сейчас вакцины от этого вируса нет.
Виктория Бокий 2024-10-04 08:19:57
© Фото: Matthias Bein dpa Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Резервуаром для скопления и распространения вируса Марбург являются летучие мыши, рассказал «Звезде» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По словам эксперта, летучие мыши днем обитают в пещерах, в которые потом приходят туристы. Все, что оставляют после себя зараженные рукокрылые, оседает внутри пещеры, а когда туда приходят люди, то инфекция попадает в человеческий организм через слизистые и поврежденные кожные покровы.

«Физиологические жидкости летучих мышей содержат в больших концентрациях вирусные частицы, которые оседают на полу и стенах пещер. Если люди устраивают путешествия по этим пещерам, то вероятность заразиться достаточно высокая. Инфекция происходит либо через слизистые, либо через повреждения в кожных покровах», - отметил Волчков.

Опасность вируса Марбург - в высокой летальности, которая составляет около 90%, сказал вирусолог. Его распространителям он не доставляет особых проблем, так как в их организме он живет достаточно долго. Свою роль в этом сыграл естественный отбор, выжили те животные, чья иммунная система не реагирует остро на этот вирус.

«Большинство людей крайне остро реагируют на инфекцию, и у них развивается геморрагическая лихорадка. Когда вирус инфицирует человека, выходит в кровяное русло и начинает системно распространяться, иммунный ответ приводит к тому, что эндотелий уничтожается, в результате чего начинаются внутренние кровотечения. Фактически мы сами себя лишаем кровеносной системы», - объяснил эксперт.

Но от этого вируса вакцины нет. По словам Павла Волчкова, ее не производят, потому что в тех странах, где есть заражения Марбургом и нужно проводить вакцинацию, нет достаточных средств для производства медикаментов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что взял под собственный контроль распространение лихорадки Марбург. На приграничных пунктах специалисты службы берут у приезжих специальные тест-системы на диагностику вируса.

#Вирус #лихорадка #роспотребнадзор #вирусолог #наш эксклюзив #распространение вируса #Марбург
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