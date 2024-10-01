Израиль призвал жителей Бейрута эвакуироваться перед авиаударами

Израильские военные самолеты сбросили бомбы на Лайлаки, район в южном пригороде Бейрута, сообщил корреспондент Al Jazeera. Перед этим израильская армия призвала покинуть свои дома жителей нескольких зданий в Дахие, пригороде ливанской столицы. Военные самолеты выбрасывали тепловые ловушки в небе над районом.
Именно в этом районе был убит в результате бомбового удара лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.
Ливанское национальное информационное агентство сообщает о массированных израильских артиллерийских обстрелах, а также о воздушных налетах в нескольких городах и деревнях вблизи границы с Израилем, передает также телеканал.
Интенсивные атаки происходят на фоне растущих опасений по поводу неизбежного наземного вторжения в Ливан.
Ранее министр обороны Израиля заявил, что следующий этап войны против «Хезболлы» начнется «скоро», и объявил три приграничных города «закрытыми военными зонами». Ливанская армия начала отступление с ряда позиций на южной границе.
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