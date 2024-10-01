МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Израиль призвал жителей Бейрута эвакуироваться перед авиаударами

Израильские военные самолеты сбросили бомбы на Лайлаки, район в южном пригороде ливанской столицы.
Владимир Рубанов 2024-10-01 00:06:18
© Фото: Marwan Naamani dpa, Global Look Press

Израильские военные самолеты сбросили бомбы на Лайлаки, район в южном пригороде Бейрута, сообщил корреспондент Al Jazeera. Перед этим израильская армия призвала покинуть свои дома жителей нескольких зданий в Дахие, пригороде ливанской столицы. Военные самолеты выбрасывали тепловые ловушки в небе над районом.

Именно в этом районе был убит в результате бомбового удара лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

Ливанское национальное информационное агентство сообщает о массированных израильских артиллерийских обстрелах, а также о воздушных налетах в нескольких городах и деревнях вблизи границы с Израилем, передает также телеканал.

Интенсивные атаки происходят на фоне растущих опасений по поводу неизбежного наземного вторжения в Ливан.

Ранее министр обороны Израиля заявил, что следующий этап войны против «Хезболлы» начнется «скоро», и объявил три приграничных города «закрытыми военными зонами». Ливанская армия начала отступление с ряда позиций на южной границе.

#Израиль #Хезболла #Бейрут #ливан #удар #бомбардировка #Хасан Насралла
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 