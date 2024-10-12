Пять человек погибли на севере Ливана при ударе Израиля

Пять человек погибли при ударе Израиля по населенному пункту Эль-Муайсара округа Кесруан на севере Ливана. Об этом сообщил Центр экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

«Налет израильского противника на населенный пункт Эль-Муайсара округа Кесруан привел к гибели пяти человек, еще четырнадцать были ранены», - говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что перспектива большой войны на Ближнем Востоке вполне реальна. Однако, по словам дипломата, есть шанс этого избежать. Для этого стороны конфликта должны проявить сдержанность, отметил замглавы МИД РФ.

До этого ЦАХАЛ атаковала лагерь Джабалия, который находится на севере сектора Газа. В результате удара погибли по меньшей мере 20 человек.