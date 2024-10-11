МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

По меньшей мере 20 жителей лагеря Джабалия погибли от ударов ЦАХАЛ

Жертвами ударов армии Израиля стали не менее 20 жителей лагеря Джабалия в северной части сектора Газа.
Марина Крижановская 2024-10-11 23:45:02
© Фото: Mahmoud Issa Keystone Press Agency Globallookpress

На севере сектора Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала лагерь Джабалия, что привело к гибели по меньшей мере 20 человек.

Еще тысячи человек оказались «в ловушке», как пишет агентство Reuters со ссылкой на организацию «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières).

«По меньшей мере 20 палестинцев погибли, а десятки получили ранения в пятницу вечером в результате израильских ударов в Джабалии, которые также повредили четыре близлежащих дома», - уточнили журналисты со ссылкой на медработников.

Кроме этого, уточняется, что в эту пятницу, 11 октября, израильская армия уничтожила по меньшей мере 61 палестинца по всему сектору Газа. Почти половина числа убитых пришлась на лагерь Джабалия - крупнейший из исторических лагерей палестинских беженцев.

Утром этого же дня сообщалось о не менее 63 погибших в секторе Газа от ударов Израиля за сутки. Кроме того, погибли трое израильских военнослужащих во время боевых действий в северной части анклава.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #палестинцы #палестино-израильский конфликт #лагерь Джабалия #погибли люди
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 