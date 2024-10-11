По меньшей мере 20 жителей лагеря Джабалия погибли от ударов ЦАХАЛ

На севере сектора Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала лагерь Джабалия, что привело к гибели по меньшей мере 20 человек.

Еще тысячи человек оказались «в ловушке», как пишет агентство Reuters со ссылкой на организацию «Врачи без границ» (Médecins Sans Frontières).

«По меньшей мере 20 палестинцев погибли, а десятки получили ранения в пятницу вечером в результате израильских ударов в Джабалии, которые также повредили четыре близлежащих дома», - уточнили журналисты со ссылкой на медработников.

Кроме этого, уточняется, что в эту пятницу, 11 октября, израильская армия уничтожила по меньшей мере 61 палестинца по всему сектору Газа. Почти половина числа убитых пришлась на лагерь Джабалия - крупнейший из исторических лагерей палестинских беженцев.

Утром этого же дня сообщалось о не менее 63 погибших в секторе Газа от ударов Израиля за сутки. Кроме того, погибли трое израильских военнослужащих во время боевых действий в северной части анклава.