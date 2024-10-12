К взрыву на АГЗС в Грозном привело нарушение техники безопасности

Предварительной причиной взрыва на автозаправочной станции в Грозном стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива. Об этом сообщили в оперативных службах.

«По предварительной информации, была нарушена техника безопасности при перекачке топлива, в результате чего оно воспламенилось», - передает ТАСС слова собеседника.

В оперативных службах уточнили, что инцидент произошел на автогазозаправочной станции.

В Минздраве республики подтвердили, что в результате взрыва погибли четыре человека - двое взрослых и двое детей. Также пять человек пострадали, они получили незначительные ожоги и травмы. Им на месте была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

Напомним, что в Грозном взорвалась цистерна с газом. Прокуратура Чечни начала проверку по факту случившегося.