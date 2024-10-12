Прокуратура Чечни начала проверку после взрыва на АЗС в Грозном

Чеченская прокуратура организовала проверку после взрыва на автозаправке в Грозном. Проверка начата по инициативе главы ведомства Арсана Адаева.

«По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, а также органов государственного контроля», - сообщается в Telegram канале прокуратуры.

В ходе проверки буду установлены обстоятельства взрыва. Адаев поставил проведение на личный контроль.

Напомним, что взрыв произошел на АЗС возле здания колледжа. По данным МЧС России, взорвалась цистерна с газом. Сообщается о четырех погибших.