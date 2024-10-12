Четыре человека погибли при взрыве на АЗС в Грозном

Число погибших после взрыва цистерны с газом на АЗС в Грозном увеличилось до четырех. Об этом сообщили в МЧС России.

Поданным ведомства, среди погибших есть двое детей.

Сейчас спасатели тушат пожар на автозаправочной станции. На месте работают 35 пожарных и 7 единиц техники.

Отмечается, что АЗС полностью разрушена. Кроме того, повреждены ближайшие строения.

Следственный комитет по Чеченской республике в настоящее время выясняет причины случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.