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Четыре человека погибли при взрыве на АЗС в Грозном

Отмечается, что среди погибших есть двое детей.
Игнат Далакян 2024-10-12 16:38:52
© Фото: МЧС РФ

Число погибших после взрыва цистерны с газом на АЗС в Грозном увеличилось до четырех. Об этом сообщили в МЧС России.

Поданным ведомства, среди погибших есть двое детей.

Сейчас спасатели тушат пожар на автозаправочной станции. На месте работают 35 пожарных и 7 единиц техники.

Отмечается, что АЗС полностью разрушена. Кроме того, повреждены ближайшие строения.

Следственный комитет по Чеченской республике в настоящее время выясняет причины случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#взрыв #дети #МЧС РФ #грозный #Трагедия #жертвы
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