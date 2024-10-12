Четыре человека погибли при взрыве на АЗС в Грозном

Число погибших после взрыва цистерны с газом на АЗС в Грозном увеличилось до четырех. Об этом сообщили в МЧС России.
Поданным ведомства, среди погибших есть двое детей.
Сейчас спасатели тушат пожар на автозаправочной станции. На месте работают 35 пожарных и 7 единиц техники.
Отмечается, что АЗС полностью разрушена. Кроме того, повреждены ближайшие строения.
Следственный комитет по Чеченской республике в настоящее время выясняет причины случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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