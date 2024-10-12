Кинолог Уражевский назвал способы защититься от стаи собак

В случае нападения стаи собак лучшая тактика - найти возвышенность и позвать на помощь. Убежать от животных - не самая лучшая идея. Об этом «Звезде» рассказал президент Союза Кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский.

«Прежде всего - не надо бежать. Собаки могут воспринять это как игру, а потом это закончится трагедией. Нужно остановиться. Если рядом есть лестница или дерево, на них нужно взобраться или встать к ним спиной. Позвать на помощь, если есть возможность. Если есть какой-то спрей - например парфюм, то это тоже может собакам помешать. Можно купить специальный баллончик, который может отпугнуть», - рассказал Уражевский.

При этом кинолог призвал не пытаться нападать в ответ или пытаться травмировать собак. Стая станет еще агрессивнее, защищая беременных собак и щенков.

Напомним, что ранее в поселке Чульман в Якутии стая бродячих собак напала на 12-летнюю девочку. После этого ребенка госпитализировали с телесными повреждениями. Врачи ввели девочку в искусственную кому. По факту произошедшего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.