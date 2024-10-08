СК РФ заведет дело после нападения бродячих собак на ребенка в Якутии

После нападения стаи бездомных собак на 12-летнего ребенка в Якутии председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Чульман Нерюнгринского района, когда на местную девочку напали бродячие псы. После этого подростка с телесными повреждениями госпитализировали.

«В следственном управлении СК России по Республике Саха (Якутия) организована процессуальная проверка по поступившему сообщению о нападении в поселке Чульман Нерюнгринского района стаи беспризорных собак на 12-летнюю девочку, которая с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение», - уточнили в пресс-службе СК РФ.

Продолжается процессуальная проверка по данному происшествию. Глава Следственного комитета РФ поручил руководителю регионального главка СК Кондратенко возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании.

В то же время доставленную в больницу девочку прооперировали, она находится в отделении реанимации, ее состояние оценивают как крайне тяжелое.