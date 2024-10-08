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Пострадавшую от стаи собак девочку из Якутии ввели в искусственную кому

По словам отца пострадавшей школьницы, операция длилась пять часов.
Игнат Далакян 2024-10-08 15:51:03
© Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Врачи ввели в искусственную кому 12-летнюю школьницу, которая пострадала от нападения стаи собак в Якутии. Об этом сообщил отец девочки Валерий.

«Нет хороших новостей, дочка в искусственной коме. В момент нападения меня рядом не было, позвонили», - сказал он в беседе с «360».

Мужчина отметил, что операция длилась пять часов. Он добавил, что стаи собак продолжают пугать жителей поселка, однако их отстрел запрещен по закону.

«Законодательство не дает права на отстрел, специальных служб нет. Они бегают прямо стаями», - сообщил Валерий.

Ранее по делу о нападении стаи собак на 12-летнюю девочку в Якутии председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Сейчас продолжается процессуальная проверка по факту случившегося.

Напомним, что инцидент произошел в поселке Чульман Нерюнгринского района. На местную 12-летнюю девочку напали бродячие собаки. После этого ребенка госпитализировали с телесными повреждениями.

#в стране и мире #девочка #якутия #нападение #Уголовное дело #собаки #Операция #стая собак #искусственная кома
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