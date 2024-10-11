В Израиле арестовали независимого американского журналиста

Полиция Израиля арестовала 28-летнего независимого журналиста из США Джереми Лоффредо. Его подозревают в «помощи врагу во время войны» и в предоставлении противнику важной информации, сообщает Ynet. Согласно предъявленным обвинениям, он нанес ущерб государственной безопасности страны.

Дело в том, что Лоффредо опубликовал репортаж о ракетной атаке Ирана по территории Израиля. В нем журналист заявил, что целью атаки являлись не мирные жители, а военные объекты - в частности, военная база ЦАХАЛ Неватим. Он сообщил, что часть ракет попали в цель.

По словам Лоффредо, с базы Неватим израильская армия наносила удары по сектору Газа. Также журналист упомянул, что там находится самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее израильская авиация нанесла удар по центральному району Бейрута. В результате атаки погибли 22 человека, более сотни человек пострадали.