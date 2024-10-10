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Число погибших при вечерних ударах Израиля по Бейруту возросло до 22

Телеканал Al Hadath считает, что здания, по которым пришелся удар израильских ВВС, использовались движением «Хезболла», а целью мог быть глава спецслужбы Вафик Сафа.
Марина Крижановская 2024-10-10 23:48:02
© Фото: Marwan Naamani dpa Globallookpress

Число жертв авиаударов военно-воздушных сил Израиля по ливанской столице возросло до 22 человек, кроме этого имеется свыше сотни пострадавших. Как сообщает саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на три источника в службах безопасности, 117 человек получили ранения различной степени тяжести.

«22 человека были убиты и еще 117 получили ранения в четверг в результате двух израильских рейдов в Бейруте, согласно сообщению Министерства здравоохранения Ливана в результате самого кровавого взрыва в центре столицы», - сообщили журналисты.

Кроме того, Al Hadath пишет, что старший лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Вафик Сафа «пережил покушение в Бейруте» со стороны Израиля. Он считается спорной фигурой, играющей в «Хезболле» важную роль в контексте политики и безопасности.

Британский телеканал ВВС информирует, что сегодня ЦАХАЛ нанес авиаудары по Бейруту после двух относительно спокойных дней, когда там было меньше атак, и они, в основном, были сосредоточены в пустых южных пригородах города, «где у "Хезболлы" сильное присутствие».

Вечером 10 октября сообщалось о новых атаках на Бейрут, которые произошли примерно в 20:00 по местному времени (совпадает с московским). В густонаселенной части города виднелись два густых столба дыма. Очевидцы сказали, что удары нанесли по зданиям в районе Рас ан-Набаа.

Новый виток ливано-израильского противостояния начался 23 сентября, когда Израиль начал операцию «Стрелы севера» против вооруженной шиитской группировки «Хезболла». Целью операции является создание на северной территории Израиля безопасных условий для возвращения жителей в свои дома. Позднее, в ночь на 1 октября, ЦАХАЛ объявил о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Хезболла #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #авиаудары #число погибших
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