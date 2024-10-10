Израильская авиация ударила по центральному району Бейрута

Израильские ВВС нанесли удар по району Рас ан-Набаа в центре Бейрута.

«Два удара вражеские самолеты нанесли по зданиям в Рас ан-Набаа только что», - сообщил РИА Новости очевидец.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что не менее четырех человек пострадали при ударе ВВС Израиля по городу Хесья в Сирии. Агентство SANA также уточнило, что удар Израиля был направлен на машиностроительный завод в местной промышленной зоне.

До этого армия Израиля нанесла удар по многоэтажному жилому дому в центре Дамаска. Отмечалось, что здание находилось менее чем в 1 км от посольства Ирана в Сирии.