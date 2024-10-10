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Израильская авиация ударила по центральному району Бейрута

Очевидцы сообщают, что удар нанесли по зданиям в районе Рас ан-Набаа.
Игнат Далакян 2024-10-10 21:00:34
© Фото: Marwan Naamani dpa Globallookpress

Израильские ВВС нанесли удар по району Рас ан-Набаа в центре Бейрута.

«Два удара вражеские самолеты нанесли по зданиям в Рас ан-Набаа только что», - сообщил РИА Новости очевидец.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что не менее четырех человек пострадали при ударе ВВС Израиля по городу Хесья в Сирии. Агентство SANA также уточнило, что удар Израиля был направлен на машиностроительный завод в местной промышленной зоне.

До этого армия Израиля нанесла удар по многоэтажному жилому дому в центре Дамаска. Отмечалось, что здание находилось менее чем в 1 км от посольства Ирана в Сирии.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ #Обстрел #удар
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