Истекли полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО

Йенс Столтенберг во вторник 1 октября покинет пост генерального секретаря НАТО. Бывший премьер-министр Норвегии является генеральным секретарем НАТО с 2014 года.

Мандат Столтенберга истекает 30 сентября. Его заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Церемония передачи полномочий пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Столтенберг после ухода станет руководителем Мюнхенской конференции по безопасности. За 10 лет, пока он руководил НАТО, резко ухудшились отношения Запада с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Столтенберг совершал «недальновидные и непрофессиональные» шаги, занимая «чрезвычайно провокационную и опасную» позицию. Он выразил уверенность, что генеральная линия НАТО относительно РФ не изменится после смены генсека.

Перед Рютте встает множество проблем, пишет Reuters. В том числе - возможное возвращение скептически настроенного по отношению к НАТО Дональда Трампа на пост президента США и просьбы не входящей в альянс Украины об увеличении военной помощи.

Чиновники и дипломаты блока ожидают, что Рютте сохранит приоритеты Столтенберга - мобилизацию поддержки Киева, подталкивание стран НАТО к увеличению расходов на оборону и вовлечение США в обеспечение европейской безопасности.