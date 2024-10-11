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Нидерланды выделили на военную поддержку Киева более 10 миллиардов евро

По словам Брекелманса, четыре миллиарда из них уже отправлены Украине.
Игнат Далакян 2024-10-11 17:17:04
© Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Globallookpress

Нидерланды выделили из своего бюджета на военную помощь Украине около 10,4 миллиарда евро. Из них почти четыре миллиарда уже израсходованы. Об этом рассказал министр обороны страны Рубен Брекелманс.

«На военную поддержку (Украине. - Прим. ред.) было выделено в общей сложности 10,4 миллиарда евро. Из них почти четыре миллиарда евро уже направлены, и еще осталось более шести миллиардов евро», - написал Брекелманс на своей странице в соцсети Х.

Ранее глава военного ведомства Нидерландов заявил, что королевство поставило Украине первую партию истребителей F-16. По словам Брекелманса, всего планируется передать 24 самолета. Кроме того, нидерландские власти планируют отправить Киеву 400 миллионов евро на разработку беспилотников.

До этого глава Минобороны Нидерландов обещал направить Украине ракеты для F-16. Вместе с ними королевство направит материалы для технического обслуживания этих истребителей, отметил Брекелманс.

#в стране и мире #Украина #помощь #нидерланды #военная поддержка
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