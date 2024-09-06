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Глава Минобороны Нидерландов пообещал Киеву ракеты для F-16

Пока неизвестно, когда закупленные материалы поступят в ВСУ.
Владимир Рубанов 2024-09-06 16:29:27
© Фото: defense.gov

Нидерланды поставят Киеву материалы для технического обслуживания F-16, а также ракеты класса «воздух-воздух», которые истребители могут использовать «для защиты воздушного пространства Украины». Об этом сообщил министр обороны Рубен Брекелманс на заседании контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

«F-16 нуждаются в техническом обслуживании и запасных частях. Без этого они не летают. Нидерланды поставят материалы на сумму 80 миллионов евро. Помимо большого количества запасных частей, сюда входят генераторы, небольшие транспортные средства, необходимые материалы для обслуживания, специализированные инструменты и лестницы», - заявил министр.

Брекелманс не уточнил, когда закупленные материалы поступят на Украину, но предполагается, что как можно скорее.

В Минобороны Нидерландов сообщили, что Международный фонд поддержки Украины (IFU) впервые превысил отметку в один миллиард фунтов стерлингов. Крупнейший взнос в размере 500 миллионов фунтов сделала Великобритания.

Донорами IFU также являются Норвегия, Швеция, Дания, Исландия, Нидерланды, Литва, Австралия и Новая Зеландия. Нидерланды на сегодняшний день внесли в фонд 125 миллионов евро.

Ранее Нидерланды объявили, что поставят Киеву 28 бронированных вездеходов Viking. Глава оборонного ведомства страны отметил, что корпус морской пехоты уже подготовил украинских военных к использованию этой техники.

#в стране и мире #истребители #ракеты #Украина #F-16 #поставки оружия #нидерланды #воздух-воздух
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