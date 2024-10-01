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В Генштабе исключили изменение срока службы призывников

Сегодня в России стартовал осенний призыв. Он продлится до 31 декабря.
2024-10-01 11:12:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сроки службы по призыву останутся прежними, несмотря на то что осенний призыв проводится в условиях спецоперации, заявил в интервью «Красной звезде» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, как и прежде, привлекаться не будут. Срок службы по призыву останется неизменным», - сообщил он.

Военный призыв в России проходит дважды в год. Весенний - с 1 апреля по 15 июля и осенний - с 1 октября по 31 декабря. Указ о призыве подписывает президент РФ.

Призываются мужчины, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, в возрасте от 18 до 30 лет. Согласно указу Путина, в этом году в Российскую в армию наберут 133 тысячи человек.

Накануне в Генштабе уточнили, что призывники будут получать бумажные повестки под расписку или заказные письма. Решения призывных комиссий этой осенью впервые можно будет обжаловать в досудебном порядке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #призыв #служба #евгений бурдинский
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