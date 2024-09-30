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Генштаб: повестки о призыве этой осенью будут в бумажном виде

Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями.
2024-09-30 11:00:34
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress © Видео: Минобороны России

Основанием для призыва на срочную военную службу этой осенью будут являться бумажные повестки, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет осуществляться повестками в бумажном виде. Они будут доводиться как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами», - сказал замначальника на брифинге, посвященном началу осеннего призыва.

Особенностью осеннего призыва будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений призывных комиссий. Подать жалобу можно на портале «Госуслуги».

Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря. Отправлять призывников со сборных пунктов начнут с 15 октября. Новобранцев направят служить в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории РФ. Около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части. Там они научатся обращаться с военной техникой и получат военно-учетную специальность, по окончании обучения их направят в войска.

К участию в специальной военной операции не будут привлекать новобранцев, призванных на службу. Цимлянский подчеркнул, что призывников не направят в новые регионы страны.

Также представитель Генштаба подвел итоги весенней призывной кампании, отметив регионы, где призыв прошел наиболее организованно. Цимлянский добавил, что весенний призыв в Москве проводился на базе вновь построенного единого центра призыва, что позволило проводить в одном месте все необходимые мероприятия, включая оповещение граждан, медосвидетельствование и тестирование.

В ходе весеннего призыва Вооруженные силы России и другие воинские формирования призвали и направили 150 тысяч человек. Весенний призыв на срочную службу в армии начался 1 апреля и завершился 15 июля. Было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 15 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и 14 воинских эшелонов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #призыв #МО РФ #Генштаб
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