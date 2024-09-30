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Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря 2024 года на военную службу будет призвано 133 тысячи человек.
Андрей Аркадьев 2024-09-30 12:44:14
© Фото: Kremlin Poolvia, Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу в октябре-декабре текущего года. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, в количестве 133 тыс. человек», - говорится в документе.

Военный призыв в России происходит два раза в год в одно и то же время: весенний - с 1 апреля по 15 июля, осенний - с 1 октября по 31 декабря. Жителей Крайнего Севера всегда призывают на месяц позже из-за климатических особенностей. Указ о призыве россиян на службу дважды в год подписывает президент РФ.

Призыву подлежат мужчины, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, в возрасте от 18 до 30 лет.

В Генштабе заявили, что основанием для призыва на срочную военную службу этой осенью будут являться бумажные повестки. Особенностью осеннего призыва будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений призывных комиссий. Подать жалобу можно на портале «Госуслуги».

К участию в специальной военной операции не будут привлекать новобранцев, призванных на службу. Также призывников не направят в новые регионы страны.

#армия #Путин #призыв
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