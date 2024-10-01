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В РФ выявили семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса ХЕС

В России продолжается прививочная кампания против гриппа, к этому дню вакцину получили 26,2 миллиона человек.
Ян Брацкий 2024-10-01 11:29:33
© Фото: IMAGO www.imago-images.de Global Look Press

Семь случаев заражения новым вариантом коронавирусной инфекции ХЕС зарегистрированы в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Сотрудники ведомства продолжают мониторировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 - ХЕС, всего за весь период обнаружено семь случаев», - говорится в Telegram-канале РПН.

Что касается уровня заболеваемости коронавирусом, то впервые после 11 недель роста он снизился на 3,2%, уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, ХЕС - рекомбинантный вид вируса, образованный комбинацией более ранних вариантов заболевания - FLiRT и «омикрон». Симптомы схожи и типичны для всех простудных заболеваний. Это кашель, повышение температуры, головная боль, потеря аппетита и боли в теле.

Роспотребнадзор рекомендует носить защитные маски, тщательно мыть руки с мылом, проветривать помещение и избегать контакта с инфицированными людьми. В случае ухудшения самочувствия или обнаружения у себя симптомов следует немедленно обратиться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением, напомнили в ведомстве.

#коронавирус #COVID-19 #вакцинация #роспотребнадзор #штамм #ХЕС
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