В РФ выявили семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса ХЕС

Семь случаев заражения новым вариантом коронавирусной инфекции ХЕС зарегистрированы в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Сотрудники ведомства продолжают мониторировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 - ХЕС, всего за весь период обнаружено семь случаев», - говорится в Telegram-канале РПН.

Что касается уровня заболеваемости коронавирусом, то впервые после 11 недель роста он снизился на 3,2%, уточнили в Роспотребнадзоре.

Напомним, ХЕС - рекомбинантный вид вируса, образованный комбинацией более ранних вариантов заболевания - FLiRT и «омикрон». Симптомы схожи и типичны для всех простудных заболеваний. Это кашель, повышение температуры, головная боль, потеря аппетита и боли в теле.

Роспотребнадзор рекомендует носить защитные маски, тщательно мыть руки с мылом, проветривать помещение и избегать контакта с инфицированными людьми. В случае ухудшения самочувствия или обнаружения у себя симптомов следует немедленно обратиться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением, напомнили в ведомстве.