Врач рассказала, что не стоит носить маски без необходимости

COVID-19 перешел в категорию сезонных и стал такой же медицинской рутиной, как грипп осенью и зимой. Заболеваемость различными штаммами ковида уже перестала быть сенсацией. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач Ольга Уланкина.

Медик отметила, что необходимость в карантине возникнет, если появится новая коварная вариация вируса SARS-CoV-2 или какой-то неизученный патоген.

«Пока же ситуация стабильна и носить маски без необходимости не стоит», - поделилась врач в беседе с Life.

Ольга Уланкина рассказала, что с приходом холодов ожидается традиционный рост заболеваемости респираторными инфекциями. При этом она подчеркнула, что к этой штатной ситуации каждый должен быть готов. Врач посоветовала быть внимательным к своему здоровью - не выходить из дома при первых признаках недомогания и обращаться к медикам.

Если у человека наблюдается высокая температура дольше трех дней, а также появляются одышка, боль в груди и усилились другие симптомы, то, возможно, речь идет о COVID-19.

По словам специалиста, снизить риск осложнений, а также уберечь окружающих от распространения заболевания поможет домашний режим. Она добавила, что носить маски есть смысл в общественных местах в период высокой вирусной нагрузки. Причем как здоровым людям, так и уже подхватившим вирус. Уланкина напомнила о необходимости чаще менять маски - обычные тканевые маски эффективны в течение двух-трех часов.

«Снизить вероятность заражения помогают элементарные правила гигиены, о которых все знают с детства, но не всегда соблюдают, увы», - считает врач.

Инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина прокомментировала рост заболеваемости новым вариантом коронавируса ХЕС. Специалист считает, что об очередной волне эпидемии говорить не приходится, несмотря на высокую степень заразности этого штамма.

Ранее главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, с чем связан рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране. По словам специалиста, это происходит из-за наступления осенне-зимнего периода.