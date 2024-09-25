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В России зафиксировали первые случаи заражения штаммом COVID-19 XEC

Заражения зафиксированы в Ростовской области и Уфе.
Глеб Владовский 2024-09-25 11:35:30
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

В России зафиксировали первые случаи заражения штаммом коронавируса XEC. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что первые случаи заболевания зафиксированы в Ростовской области и Уфе.

«XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21% секвенированных образцов. Он также набирает обороты в Германии и Великобритании», - подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также призвали соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться, в том числе тщательно мыть руки, проветривать помещения и избегать контактов с зараженными.

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса ХЕС стремительно распространяется. При этом его симптомы такие же, как и у предыдущих штаммов.

#в стране и мире #коронавирус #COVID-19 #новый штамм #Роспотребназдор
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