Израиль зарегистрировал не менее 190 боеприпасов, выпущенных «Хезболлой»

За сутки 10 октября израильские военнослужащие зарегистрировали примерно 190 снарядов, которые выпустила со стороны Ливана шиитская вооруженная группировка «Хезболла». Об этом проинформировала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«По состоянию на 23:00 сегодня (четверг, 10 октября) из Ливана границу с Израилем пересекли около 190 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла"», - сообщила пресс-служба ведомства.

Сутками ранее это количество боеприпасов равнялось 360, причем ливано-израильскую границу пересекли 220 снарядов из указанного объема.

Напомним, что в ночь на 1 октября армия Израиля заявила о начале наземной операции на юге Ливана, которая заключалась в ограниченных локальных рейдах против целей «Хезболлы» в приграничной зоне на юге арабской республики, в частности, в деревнях близ границы.

По заявлениям ЦАХАЛ, они представляют непосредственную угрозу для местных общин на севере Израиля. Со своей стороны «Хезболла» ведет обстрелы территории еврейского государства.