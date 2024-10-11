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Израиль зарегистрировал не менее 190 боеприпасов, выпущенных «Хезболлой»

За сутки 10 октября «Хезболла» выпустила около 190 снарядов в сторону Израиля.
Марина Крижановская 2024-10-11 00:39:29
© Фото: Chen Junqing XinHua Globallookpress

За сутки 10 октября израильские военнослужащие зарегистрировали примерно 190 снарядов, которые выпустила со стороны Ливана шиитская вооруженная группировка «Хезболла». Об этом проинформировала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«По состоянию на 23:00 сегодня (четверг, 10 октября) из Ливана границу с Израилем пересекли около 190 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла"», - сообщила пресс-служба ведомства.

Сутками ранее это количество боеприпасов равнялось 360, причем ливано-израильскую границу пересекли 220 снарядов из указанного объема.

Напомним, что в ночь на 1 октября армия Израиля заявила о начале наземной операции на юге Ливана, которая заключалась в ограниченных локальных рейдах против целей «Хезболлы» в приграничной зоне на юге арабской республики, в частности, в деревнях близ границы.

По заявлениям ЦАХАЛ, они представляют непосредственную угрозу для местных общин на севере Израиля. Со своей стороны «Хезболла» ведет обстрелы территории еврейского государства.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #Обстрел
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