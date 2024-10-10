Сеймур Херш опроверг слухи о визите ФБР из-за статьи о Ближнем Востоке

Американский журналист Сеймур Херш опроверг сообщения о том, что к нему якобы пришли агенты Федеральной службы безопасности США из-за подготовки им статьи о ситуации на Ближнем Востоке. В ответе на письмо «Звезды» расследователь назвал эту информацию слухами.

«Слухи», - говорится в письме в ответ на наш запрос.

Ранее в Сети распространили информацию, согласно которой Херш якобы готовил материал, посвященный конфликту Израиля и Палестины. В нем утверждалось, что Израиль планировал расширить свою территорию военным путем и искал для этого повод. Таким поводом стало нападение боевиков ХАМАС на посетителей музыкального фестиваля 7 октября 2023 года.

Также в этой статье утверждалось, что Владимир Зеленский якобы знал о планах РФ начать спецоперацию еще в 2019 году, а Дональд Трамп уже проиграл президентские выборы из-за противоречий с «нефтяным лобби». Сам Херш эти утверждения не прокомментировал.

Напомним, что одной из самых известных статей Херша является расследование теракта на газопроводах «Северный поток». По данным журналиста, подрыв газопровода подготовила администрация Байдена из-за опасения, что Германия, а затем и НАТО попадут под влияние России и ее недорогих природных ресурсов.