МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сеймур Херш опроверг слухи о визите ФБР из-за статьи о Ближнем Востоке

В Сети распространилась неподтвержденная информация о новой статье журналиста, посвященной конфликту Палестины и Израиля.
Алексей Курильченко 2024-10-10 09:43:03
© Фото: Institute for Policy Studies. Wikimedia. CC BY 2.0

Американский журналист Сеймур Херш опроверг сообщения о том, что к нему якобы пришли агенты Федеральной службы безопасности США из-за подготовки им статьи о ситуации на Ближнем Востоке. В ответе на письмо «Звезды» расследователь назвал эту информацию слухами.

«Слухи», - говорится в письме в ответ на наш запрос.

Ранее в Сети распространили информацию, согласно которой Херш якобы готовил материал, посвященный конфликту Израиля и Палестины. В нем  утверждалось, что Израиль планировал расширить свою территорию военным путем и искал для этого повод. Таким поводом стало нападение боевиков ХАМАС на посетителей музыкального фестиваля 7 октября 2023 года.

Также в этой статье утверждалось, что Владимир Зеленский якобы знал о планах РФ начать спецоперацию еще в 2019 году, а Дональд Трамп уже проиграл президентские выборы из-за противоречий с «нефтяным лобби». Сам Херш эти утверждения не прокомментировал.

Напомним, что одной из самых известных статей Херша является расследование теракта на газопроводах «Северный поток». По данным журналиста, подрыв газопровода подготовила администрация Байдена из-за опасения, что Германия, а затем и НАТО попадут под влияние России и ее недорогих природных ресурсов.

#журналист #ФБР #наш эксклюзив #Сеймур Херш
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 