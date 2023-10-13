Очевидцы нападения ХАМАС на фестиваль Nature Party в Израиле рассказали подробности

Ставшие свидетелями нападения боевиков ХАМАС на фестиваль Nature Party люди шокированы произошедшим: связь и интернет тогда не работали, по пути были трупы и изрешеченные автомобили.

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Очевидцы прошедшего фестиваля Nature Party в Израиле рассказали, что им пришлось увидеть, спасаясь от бойцов ХАМАС. К ракетам многие уже привыкли, потому что с ними справлялась система ПРО «Железный купол», но в тогда их было слишком много. Об этом рассказал один из мужчин, участников фестиваля, Мордехай. Его слова приводит RT.

Он рассказал, что ХАМАС окружили фестивальную площадку, зная, что «участники будут разбегаться, "как овцы"». Приложение с онлайн-картами тогда не работало, интернета и сигнала связи не было, а бежать было трудно.

«На каждом перекрестке, который мы проезжали, мы видели сожженные автомобили, лежащие на дороге трупы», - сообщил Мордехай.

Другой, гражданин Канады Шай Кляйн Вайнштейн, тоже сказал, что видел человеческие тела, лежавшие на дороге. Это были сотрудники полиции. Канадец добавил, что проезжал мимо изрешеченных пулями машин, внутри которых были трупы, уезжая с территории фестиваля. Ему запомнился один погибший гражданин, которому выстрелили в лицо.

Среди погибших на фестивале Nature Party были и россияне. Десятого октября в Израиле простились с погибшим в бою с ХАМАС россиянином Беленьким. О другом погибшем Лысцове сообщалось, что он дежурил в охране на фестивале.